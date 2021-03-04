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У двух жителей Прикарпатья подтвердился британский COVID-мутант

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Новый штамм коронавируса обнаружили ученые Института эпидемиологии.
Британский штамм был найден у двух украинцев
Британский штамм был найден у двух украинцев
depositphotos.com

В Ивано-Франковске у двух человек выявили “британский” штамм COVID.

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Об этом сообщил Укринформ со ссылкой на Институт эпидемиологии и инфекционных болезней НАМН Украины.

По имеющимся данным, ученые провели исследование. В результате стало известно о том, что двое жителей Прикарпатья подхватили мутировавший коронавирус.

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Информацию о выявленном новом виде инфекции передали в ВОЗ. Также данные о случаях заболевания в Украине отметили на мировой карте распространения COVID-19.

Отметим, что новость о мутировавшем вирусе в Британии впервые появилась 14 декабря 2020 года. Новый штамм COVID был найден в ходе секвенирования.

Напомним, ранее мы писали, что в Италии выявили нигерийский штамм COVID-19. 

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Теги: ученые, вирус, Британия, штамм, коронавирус, Прикарпатье
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Комментариев (1)
alex-zol    04.03.2021, 15:50
Оценка:  -19
alex-zol
рассадник заразы
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