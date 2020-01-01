С помощью нелегального труда мужчина занимался вырубкой леса.

По Харьковом пенсионер отбирал у бездомных паспорта и заставлял работать Нацполиция

Под Харьковом 62-летний пенсионер отбирал у бездомных людей паспорта и заставлял их бесплатно работать. В частности, мужчина занимался нелегальной вырубкой леса. Подробности передает пресс-служба Нацполиции.

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В сообщении указывается, что мужчина арендовал дом в селе Чернеччина. Он находил бездомных, алко- и наркозависимых людей, а также детей из неблагополучных семей, поселял их в домовладении и занимался эксплуатацией труда.

Пенсионер оказывал на представителей социально незащищенных слоев население физическое и психологическое давление. Люди бесплатно работали на стройке и занимались хозяйственными работами. Также обвиняемый заставлял потерпевших заниматься незаконной вырубкой леса.

С целью продуктивной работы “бизнеса“ мужчина выполнял функции охранника. Он следил за соблюдением порядка, распределял обязанности по приготовлению пищи и уборке.

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В среду, 3 марта, полиция выявила 7 человек, которых привлекали к принудительному труду. Они жили в антисанитарных условиях, зарплату не получали.

Также правоохранители изъяли записи злоумышленника, паспорта граждан и другие документы.

Стоит отметить, что всех людей было решено отправить в Харьковский центр реинтеграции бездомных. Что касается пенсионера, то ему грозит тюремное заключение на срок до 12 лет с конфискацией имущества.

Ранее сообщалось, что на Одесчине столкнули два грузовика. Один человек погиб, и еще один попал в больницу.