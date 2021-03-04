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Шмыгаль против увольнения Коболева из "Нафтогаза"

Комментариев: 1
Он не видит в этом острой необходимости.
Денис Шмыгаль
Денис Шмыгаль
facebook.com/dshmyhal/

Кабинет министров на данный момент не видит острой необходимости в увольнении главы правления компании “Нафтогаз Украины“ Андрея Коболева. Такое заявление сегодня на пресс-конференции сделал премьер-министр Денис Шмыгаль, сообщает “РБК-Украина“.

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По его словам, разговоры о возможном увольнении Коболева должны стать сигналом для руководства и наблюдательного совета “Нафтогаза“.

Шмыгаль рассказал, что сейчас секретариат Кабмина готовит официальный ответ на письмо и.о. министра энергетики Юрия Витренко, выступившего с предложением уволить Коболева.

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Также сегодня на пресс-конференции премьер-министр заявил, что Украина скоро сможет сама обеспечивать себя газом. Он уверен, что голубого топлива собственной добычи нашей стране будет хватать уже в 2024/25 гг.

Ранее Денис Шмыгаль не исключил, что с 1 апреля 2021 года цена на электроэнергию в Украине может не измениться. Сейчас этот вопрос обсуждают в правительстве.

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Теги: Кабинет министров, Денис Шмыгаль, Андрей Коболев, Нафтогаз
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Комментариев (1)
SAId    04.03.2021, 15:47
Оценка:  +3
SAId
ивпрямь зачем честного человека менять на еще более кристально честного ..а если ему зарплата покажется маленькой а кредит с мвф еще не пришел..даа думать надо чем предлагать!
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