Шмыгаль против увольнения Коболева из "Нафтогаза"

Он не видит в этом острой необходимости.

Кабинет министров на данный момент не видит острой необходимости в увольнении главы правления компании “Нафтогаз Украины“ Андрея Коболева. Такое заявление сегодня на пресс-конференции сделал премьер-министр Денис Шмыгаль, сообщает “РБК-Украина“.

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По его словам, разговоры о возможном увольнении Коболева должны стать сигналом для руководства и наблюдательного совета “Нафтогаза“.

Шмыгаль рассказал, что сейчас секретариат Кабмина готовит официальный ответ на письмо и.о. министра энергетики Юрия Витренко, выступившего с предложением уволить Коболева.

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Также сегодня на пресс-конференции премьер-министр заявил, что Украина скоро сможет сама обеспечивать себя газом. Он уверен, что голубого топлива собственной добычи нашей стране будет хватать уже в 2024/25 гг.

Ранее Денис Шмыгаль не исключил, что с 1 апреля 2021 года цена на электроэнергию в Украине может не измениться. Сейчас этот вопрос обсуждают в правительстве.