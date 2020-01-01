В Одессе парень на глазах у горожан прыгнул с балкона на 15 этаже
В Одессе 18-летний парень выпрыгнул с 15-го этажа высотки.
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Об этом сообщает ГУНП в Одесской области.
Уточняется, что инцидент произошел на ул. Академика Заболотного. Молодой человек прыгнул с балкона общего пользования на глазах у местных жителей.
СМИ сообщают, что парень сначала сидел на перилах балкона, а потом внезапно сиганул вниз. Его травмы оказались несовместимы с жизнью.
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Обстоятельства трагедии устанавливает следственно-оперативная группа. Решается вопрос о внесении сведений по факту происшествия в Единый реестр досудебных расследований.
Инцидент предварительно квалифицировали как самоубийство. Известно, что погибший родом из Арцизского района Одесской области.
Напомним, ранее мы писали, что полиция задержала грабителей черниговских музеев.