В Одессе парень на глазах у горожан прыгнул с балкона на 15 этаже

Обстоятельства трагедии выясняются.

В Одессе молодой парень покончил с собой od.npu.gov.ua

В Одессе 18-летний парень выпрыгнул с 15-го этажа высотки.

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Об этом сообщает ГУНП в Одесской области.

Уточняется, что инцидент произошел на ул. Академика Заболотного. Молодой человек прыгнул с балкона общего пользования на глазах у местных жителей.

СМИ сообщают, что парень сначала сидел на перилах балкона, а потом внезапно сиганул вниз. Его травмы оказались несовместимы с жизнью.

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Обстоятельства трагедии устанавливает следственно-оперативная группа. Решается вопрос о внесении сведений по факту происшествия в Единый реестр досудебных расследований.

Инцидент предварительно квалифицировали как самоубийство. Известно, что погибший родом из Арцизского района Одесской области.

В Одессе молодой парень покончил с собой od.npu.gov.ua

В Одессе молодой парень покончил с собой 7 канал

Напомним, ранее мы писали, что полиция задержала грабителей черниговских музеев.

