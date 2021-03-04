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Меньше половины украинцев говорят на украинском языке в быту – опрос

Комментариев: 5
23,9% граждан общаются на двух языках.
Меньше половины украинцев говорят на украинском языке в быту – опрос
Меньше половины украинцев говорят на украинском языке в быту – опрос
depositphotos.com

Меньше половины населения Украины говорят на украинском языке в быту. Об этом стало известно по итогам соцопроса, проведенного центром “Социальный мониторинг“.

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Так, у себя дома на украинском языке общаются 48,4% респондентов. В свою очередь одновременно на русском и украинском общаются 23,9%.

Согласно данным опроса, исключительно на русском языке в кругу семьи общаются 27,3% граждан. На другом иностранном языке дома говорят всего 0,4% украинцев.

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Стоит отметить, что данный соцопрос проводился с 19 по 28 февраля среди 3 017 человек по всей Украине, кроме временно оккупированных территорий.

Ранее сообщалось, что в Одессе женщина устроила скандал из-за обслуживания на украинском языке. Она назвала его “говяжьим“.  

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Теги: украинский язык, русский язык, опрос, Украина, семья
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Комментариев (8)
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Жеральд    04.03.2021, 16:40
Оценка:  0
Жеральд
Брехня
Sandor    04.03.2021, 16:37
Оценка:  0
Sandor
Подозреваю, что из 48,4% единицы общаются на украинском, а не на быдляцком суржике.
ЗaeлoПлacтинку    04.03.2021, 16:33
Оценка:  -2
ЗaeлoПлacтинку
Как сказала достойная гражданка Украины это говяжий язык, кто же из людей в здравом уме мычать будет, потому на Украине все говорят на русском языке.
sjsdsa    04.03.2021, 16:31
Оценка:  +1
sjsdsa
А если вычеркнуть тех, кто говорит на суржике то гавномовники составят процентов 15.
Sandor    04.03.2021, 16:38
Оценка:  0
Sandor
Какие 15? В лучшем случае, процента 2-3.
толян04    04.03.2021, 16:23
Оценка:  -20
толян04
знову зрада зрадная!
colavova    04.03.2021, 16:41
Оценка:  0
colavova
не прижился кaцaпский быт в Украине)))
LERMI_    04.03.2021, 15:54
Оценка:  0
LERMI_
Вінні, то якісь не справжні Українці!
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