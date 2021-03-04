23,9% граждан общаются на двух языках.

Меньше половины украинцев говорят на украинском языке в быту – опрос depositphotos.com

Меньше половины населения Украины говорят на украинском языке в быту. Об этом стало известно по итогам соцопроса, проведенного центром “Социальный мониторинг“.

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Так, у себя дома на украинском языке общаются 48,4% респондентов. В свою очередь одновременно на русском и украинском общаются 23,9%.

Согласно данным опроса, исключительно на русском языке в кругу семьи общаются 27,3% граждан. На другом иностранном языке дома говорят всего 0,4% украинцев.

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Стоит отметить, что данный соцопрос проводился с 19 по 28 февраля среди 3 017 человек по всей Украине, кроме временно оккупированных территорий.

Ранее сообщалось, что в Одессе женщина устроила скандал из-за обслуживания на украинском языке. Она назвала его “говяжьим“.