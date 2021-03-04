Украина на три года запретила въезд звездной фотомодели из РФ

Фигурантка не сможет попасть в страну из-за незаконного посещения Крыма.

Российской фотомодели запретили въезд на территорию Украины.

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Об этом сообщил пресс-центр Госпогранслужбы.

Уточняется, что россиянку завернули в аэропорту Борисполь, куда она прилетела из Минска “в личных целях”. Пограничники выяснили, что иностранка не раз посещала аннексированный Крым незаконно, в обход украинской границы.

Как уточняет погранслужба, гражданка РФ ездила отдыхать в Крым через Керченский мост на авто и летала самолетом. За незаконные поездки на полуостров ее выдворили из Украины на три года. Из Борисполя женщину отправили обратно в Минск.

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В ГПСУ уточнили, что под санкции попала россиянка 1971 года рождения, но имени не назвали. Как выяснила Украинская Правда, речь идет о российской певице, топ-модели, телеведущей, фотомодели и актрисе, бывшей невесте известного стилиста и шоумена Сергея Зверева Елене Галицыной.

Россиянку обвинили в незаконном посещении Крыма dpsu.gov.ua

Россиянку обвинили в незаконном посещении Крыма dpsu.gov.ua

Напомним, ранее мы также писали, что украинцам запретят оскорблять полицейских.

