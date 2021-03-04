Рада не разрешила украинцам иметь пистолеты

Нардепы отклонили законопроекты про легализацию оборота оружия.

Народные депутаты Верховной рады сегодня, 4 марта, отклонили законопроекты №4335 и №4335-1 об обороте оружия в Украине, свидетельствуют данные сайта парламента. Также они не поддержали решение, чтобы отправить законопроекты на доработку.

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Проекты законов устанавливали категории гражданского огнестрельного оружия, в том числе категорию короткоствольного огнестрельного оружия (пистолеты, револьверы).

Планировалось ввести удостоверения владельца оружия, как водительское удостоверение, с указанием категории оружия, которое может приобрести владелец удостоверения. Кроме этого на каждое оружие предполагалось введение техпаспорта с серийным номером и сведениями о собственнике.

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Комитет по вопросам правоохранительной деятельности Верховной рады рекомендовал народным депутатам принять эти проекты законов за основу.

Ранее замминистра внутренних дел Антон Геращенко заявил, что МВД считает законопроект №4335 необходимым, но выступает против того, чтобы украинцам разрешили иметь пистолеты.