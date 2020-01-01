Нацсовет открестился от блокировки "Першого Незалежного"

Национальный совет по вопросам телерадиовещания Украины не давал официальных указаний о прекращении вещания телеканала “Перший Незалежний“. Об этом 2 марта заявил первый заместитель председателя совета Валентин Коваль, передает “Детектор медиа“, пишет 112ua.tv.

“Не знаю всех полномочий СБ Украины. Сами они, конечно, ничего не выключают. Но если вещание “Першого Незалежного“ было на грани нарушения законодательства, которое ранее привело к отключению “112 Украина“, ZIK и NewsOne, тогда могло быть обращение по отключению к операторам спутниковой связи и к провайдерам программной услуги. Нацсовет не обращался к провайдерам, только информировал своих представителей на местах, а они уже могли обратиться непосредственно к провайдерам информации. Но официальных указаний о прекращении вещания от регулятора не было“, - сказал Коваль.

По его словам, СБУ направила всем службам и представителям Нацсовета по ТВ письмо о возможных угрозах информационной безопасности в связи с началом вещания “Першого Незалежного“.

Он отметил, что для решения вопроса о дальнейшем вещании телеканала Нацсовет должен собраться на соответствующее заседание.

В начале февраля президент Украины Владимир Зеленский своим указом ввел в действие решение СНБО о применении санкций сроком на пять лет против телеканалов “112 Украина“, NewsOne и ZIK и депутата Верховной Рады от фракции “Оппозиционная платформа — За жизнь“ Тараса Козака, который владеет указанными каналами. Телеканалы, попавшие под санкции, являются оппозиционными к власти, и их ассоциируют с одним из лидеров ОПЗЖ Виктором Медведчуком.

В пятницу, 26 февраля, журналисты незаконно закрытых президентом Владимиром Зеленским телеканалов объединились и создали новый телеканал – “Перший Незалежний“. Учредителями нового медиа стала группа журналистов, ранее работавших на каналах “112 Украина“, NewsOne и ZIK. Спустя час после запуска эфира они заявили, что их отключили от спутника, а затем от кабельного вещания по требованию СБУ.