Евросоюз продлил санкции против Януковича

Ограничения также касаются соратников экс-главы государства.

Совет Евросоюза продлил санкции против бывшего президента Виктора Януковича и его близкого окружения. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

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Так, согласно имеющимся данным, Совет ЕС принял решение по санкциям в четверг, 4 марта. Ограничения продлятся до 6 марта 2022 года. Речь идет о заморозке активов.

В сообщении указывается, что санкции касаются не только экс-президента, но и еще 6 лиц, которые были признаны виновными в незаконном присвоении государственных средств или злоупотреблении служебным положением, что стало причиной потери госденег.

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Стоит отметить, что ограничительные меры против одного лица были продлены до 6 сентября 2021 года, а еще 2 физических лица из списка исключили.

Санкции были впервые введены в марте 2014 года. С того момента ЕС продлевает их ежегодно.

Ранее у Януковича рассказали, что у экс-президента якобы нет замороженных счетов в Швейцарии.