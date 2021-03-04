У Зеленского придумали, как модернизировать село

В Украине запустят программу "Новое село".

В Украине будет запущена программа “Новое село“, в рамках которой в сельских населенных пунктах появятся “Центры притяжения“. Об этом шла речь на совещании у президента Владимира Зеленского, информирует пресс-служба главы государства.

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Одним из центральных элементов реформы села станет появление “Центров притяжения“, подобных сервисным зонам в прифронтовых Счастье и Новотроицком.

“Это современные пространства, в которых будут работать ЦПАУ, отделение почты, аптека программы “Доступные лекарства“, опорные пункты полиции, магазины, сервисные центры, пожарный пункт, медицинский центр и тому подобное. Вокруг должна быть облагорожена территория со спортивным комплексом, детскими площадками, кинотеатром или концертным залом, сельскими клубами, современным освещением, отремонтированным дорожным покрытием, вело- и беговыми дорожками“, - говорится в сообщении.

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Для реализации таких проектов правительство намерено привлечь бизнес в формате государственно-частного партнерства и тем самым избежать расходов из бюджета.

Другим направлением реформы планируется реализация образовательных программ, в том числе компьютеризация школ.

Всего ожидается воплотить не менее 1 тысячи таких проектов. За каждым будет закреплен модератор. А всей программой будет руководить координационный совет, куда войдут представители президента и правительства.

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“Первые проекты “Новое село“ должны быть воплощены на прифронтовых территориях, а затем – по всей Украине. Мы должны вдохнуть новую жизнь в украинское село. Жители сел должны получать качественный сервис непосредственно по месту жительства и иметь доступ к современной инфраструктуре“, - отметил президент Зеленский.

По мнению главы государства, помимо качественного сервиса программа “Новое село“ должна включать и развитие агропромышленного комплекса. В частности отмечается необходимость насыщения внутреннего рынка продуктами животноводства по доступным ценам.

Напомним, Зеленский подписал закон о возвращении конкурсов для госслужащих. Согласно документу, для вступления в должность будет проводиться конкурс, как это было раньше.