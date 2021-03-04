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В Днепре 25-летнего жестокого убийцу навсегда лишили свободы

Комментариев: 2
Он совершил несколько тяжелых преступлений.
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото
facebook.com/court.of.appeal.DP.Region/

В Днепропетровской области Синельниковский суд признал 25-летнего мужчину виновным в нескольких тяжких преступлениях и приговорил его к пожизненному лишению свободы.Об этом сообщила областная прокуратура.

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Установлено, что в феврале 2018 года обвиняемый в состоянии алкогольного опьянения проходил мимо дома односельчанки. Между ними возник конфликт, хотя ранее они не были знакомы.

Обвиняемый избил женщину, а потом начал её душить, пока она не потеряла сознание. Бабушка потерпевшей (женщина 1939 года рождения) стала свидетельницей преступления. С целью сокрытия преступления фигурант несколько раз её ударил, в том числе табуреткой, от чего она умерла.

Затем, когда внучка уже не подавала признаков жизни, обвиняемый изнасиловал её неестественным способом. Через некоторое время женщина умерла.

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Свою вину обвиняемый не признал, но суд пришел к выводу, что она полностью доказана.

Ранее стало известно, что в Киеве полиция задержала 36-летнего мужчину, который подозревается в убийстве своего 6-летнего сына.

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Теги: Днепропетрвская область, суд, преступления, убийство, обвиняемый
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Комментариев (2)
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SAId    04.03.2021, 17:22
Оценка:  +3
SAId
и будем его кормить а жить он будет долго долго..я не верю что такие уроды могут измениться со временем ..Оноприенко от еще одной уродки ребенка прижил что же это за законы что это за общество когда законопослушные люди в земле а их убийца делает детишек..на развод что бы гены не пропали??
sansantral    04.03.2021, 16:46
Оценка:  0
sansantral
Нормалек пацык пожил! Как мотылек!
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