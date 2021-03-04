В Днепре 25-летнего жестокого убийцу навсегда лишили свободы

Он совершил несколько тяжелых преступлений.

В Днепропетровской области Синельниковский суд признал 25-летнего мужчину виновным в нескольких тяжких преступлениях и приговорил его к пожизненному лишению свободы.Об этом сообщила областная прокуратура.

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Установлено, что в феврале 2018 года обвиняемый в состоянии алкогольного опьянения проходил мимо дома односельчанки. Между ними возник конфликт, хотя ранее они не были знакомы.

Обвиняемый избил женщину, а потом начал её душить, пока она не потеряла сознание. Бабушка потерпевшей (женщина 1939 года рождения) стала свидетельницей преступления. С целью сокрытия преступления фигурант несколько раз её ударил, в том числе табуреткой, от чего она умерла.

Затем, когда внучка уже не подавала признаков жизни, обвиняемый изнасиловал её неестественным способом. Через некоторое время женщина умерла.

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Свою вину обвиняемый не признал, но суд пришел к выводу, что она полностью доказана.

Ранее стало известно, что в Киеве полиция задержала 36-летнего мужчину, который подозревается в убийстве своего 6-летнего сына.