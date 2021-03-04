В Кабмине прокомментировали идею местного времени в регионах

После отмены перевода часов в Украине Харьков, Донецк и Луганск будут встречать летние рассветы в 3 часа ночи.

На всей территории Украины должно действовать единое киевское время. Появление местного времени на отдельных территориях не планируется. Об этом премьер-министр Денис Шмыгаль заявил во время пресс-конференции в Киеве.

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Так, комментируя отмену сезонных переходов на летнее время и возвращение на зимнее, глава Кабмина акцентировал на том, что целью введения единого времени в течение всего года является избавление граждан от стресса.

“Ни экономии, ни потерь (от отмены перевода часов – ред.), но стресс для людей будет снят. Надеюсь, что с этой весны будет снято и время останется таким, каким сейчас есть“, - заявил Шмыгаль.

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При этом, правительство учитывает то обстоятельство, что на крайнем востоке и крайнем западе страны возникнут определенные неудобства в связи со значительной разницей между киевским и фактическим поясным временем.

По словам премьера, местным общинам будут даны рекомендации, как лучше устроить график работы предприятий, с тем чтобы на местах могли на свое усмотрение регулировать время начала рабочего дня. Но местного времени в отдельных регионах или общинах не будет.

“На территории всей Украины должно быть киевское время. Никакого местного времени не предвидится“, - пояснил Шмыгаль.

Напомним, вчера Украина сделала первый шаг для отмены перевода часов. Украинцы могут навсегда остаться на “зимнем“ времени.