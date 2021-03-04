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В Кабмине прокомментировали идею местного времени в регионах

Комментариев: 2
После отмены перевода часов в Украине Харьков, Донецк и Луганск будут встречать летние рассветы в 3 часа ночи.
Денис Шмыгаль исключил возможность появления локального времени
Денис Шмыгаль исключил возможность появления локального времени
facebook.com/dshmyhal

На всей территории Украины должно действовать единое киевское время. Появление местного времени на отдельных территориях не планируется. Об этом премьер-министр Денис Шмыгаль заявил во время пресс-конференции в Киеве.

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Так, комментируя отмену сезонных переходов на летнее время и возвращение на зимнее, глава Кабмина акцентировал на том, что целью введения единого времени в течение всего года является избавление граждан от стресса.

“Ни экономии, ни потерь (от отмены перевода часов – ред.), но стресс для людей будет снят. Надеюсь, что с этой весны будет снято и время останется таким, каким сейчас есть“, - заявил Шмыгаль.

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При этом, правительство учитывает то обстоятельство, что на крайнем востоке и крайнем западе страны возникнут определенные неудобства в связи со значительной разницей между киевским и фактическим поясным временем.

По словам премьера, местным общинам будут даны рекомендации, как лучше устроить график работы предприятий, с тем чтобы на местах могли на свое усмотрение регулировать время начала рабочего дня. Но местного времени в отдельных регионах или общинах не будет.

“На территории всей Украины должно быть киевское время. Никакого местного времени не предвидится“, - пояснил Шмыгаль.

Напомним, вчера Украина сделала первый шаг для отмены перевода часов. Украинцы могут навсегда остаться на “зимнем“ времени.

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Теги: зимнее время, летнее время, перевод часов, Шмыгаль, Кабмин
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Комментариев (2)
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vns2003    04.03.2021, 18:10
Оценка:  0
vns2003
Перед тем как отменять переход надо было подумать головой а не жопой. Для Украины нормальное летнее время. Летом в 23,00 будет ещё светло. Хотя для них это подходит т.к. они всю ночь просиживают в кабаках просирая *честно* заработанные, а к полудню начинают пить боржоми.
GOOD_666    04.03.2021, 17:51
Оценка:  -19
GOOD_666
Апафиз шмыгуна ...В 20-00 вечера ноч в 3ри утра расвет .Улыбаемся дальше !!
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