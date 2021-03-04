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Излишки COVID-вакцины могут передать частным клиникам, - Шмыгаль

Комментариев: 1
Передача медпрепаратов может быть по себестоимости.
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото
EPA/UPG

В Украине излишки вакцины от коронавируса могут разрешить передавать по себестоимости частным клиникам. Такое заявление сегодня во время пресс-конференции сделал премьер-министр Денис Шмыгаль, сообщает “УНН“.

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По его словам, соответствующее решение могут принять, если желающие на ранних этапах провакцинировались, а других желающих нет. В этом случае излишки вакцины могут передавать в частные клиники для того, чтобы они вакцинировали людей, которые, например, захотят выехать за границу с туристической целью.

Шмыгаль отметил, что пока это только стратегические планы, никакие решения не приняты.

Премьер высказал уверенность, что через несколько месяцев ситуация стабилизируется, поэтому производители вакцин начнут поставлять вакцину и частным клиникам.

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Ранее стало известно, что Минздрав Украины засекретил всю информацию об условиях закупки COVID-вакцин, в том числе их цену. Такой пункт содержится в контракте, который Минздрав подписал с компанией Crown Agents.

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Теги: Украина, вакцина, коронавирус, Денис Шмыгаль, вакцинация
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Комментариев (1)
CCS    04.03.2021, 18:06
Оценка:  0
CCS
Це якийсь капець! Я, згідно калькулятора по запису в Дії можу отримати вакцину не раніше весни 2022 року, а Шмигаль сміє говорити про "надлишки вакцини"? Ось нехай влітку 2022 року і продає ці "надлишки", коли всі бажаючі провакцинуються.
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