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Жителю Львовщины грозит 8 лет тюрьмы за отстрел собак

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Животные принадлежали односельчанину обвиняемого.
Жителю Львовщины грозит 8 лет тюрьмы за отстрел собак
Жителю Львовщины грозит 8 лет тюрьмы за отстрел собак
Прокуратура

Жителю Львовщины грозит от 5 до 8 лет тюрьмы за отстрел собак крупных пород, которые бегали по пастбищу. Об этом сообщила пресс-служба местной прокуратуры.

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По имеющимся данным, инцидент произошел в одном из сел в Червоноградском районе. Установлено, что в декабре 2020 года местный 59-летний житель, находясь на территории своего огражденного двора, выстрелил в собак своего односельчанина четыре раза.

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Стоит отметить, что собаки крупных пород, алабай и ротвейлер, бегали на пастбище. Одно из животных скончалось на месте, а другое – через день.

По факту случившегося правоохранители возбудили уголовное дело. Теперь пожилому мужчине за отстрел собак грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 8 лет.

Ранее сообщалось, что в Днепре суд навсегда лишил свободы 25-летнего убийцу.

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Теги: собаки, отстрел, Львовская область, животные, тюрьма
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