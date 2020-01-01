Жителю Львовщины грозит 8 лет тюрьмы за отстрел собак

Животные принадлежали односельчанину обвиняемого.

Жителю Львовщины грозит от 5 до 8 лет тюрьмы за отстрел собак крупных пород, которые бегали по пастбищу. Об этом сообщила пресс-служба местной прокуратуры.

Читай также: В Одессе парень на глазах у горожан прыгнул с балкона на 15 этаже

По имеющимся данным, инцидент произошел в одном из сел в Червоноградском районе. Установлено, что в декабре 2020 года местный 59-летний житель, находясь на территории своего огражденного двора, выстрелил в собак своего односельчанина четыре раза.

Читай также: У Зеленского придумали, как модернизировать село

Стоит отметить, что собаки крупных пород, алабай и ротвейлер, бегали на пастбище. Одно из животных скончалось на месте, а другое – через день.

По факту случившегося правоохранители возбудили уголовное дело. Теперь пожилому мужчине за отстрел собак грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 8 лет.

Ранее сообщалось, что в Днепре суд навсегда лишил свободы 25-летнего убийцу.