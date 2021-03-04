"Словакию за Крым": Консульство Словакии в Харькове атаковали вандалы

Неизвестные разрисовали стены консульства в ответ на неудачную шутку словацкого политика.

В Харькове неизвестные злоумышленники разрисовали стены консульства Словакии. Судя по оставленным надписям, их возмутила шутка премьера этой страны о покупке российской вакцины в обмен на украинское Закарпатье.

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Как пишет местное издание Status Quo со ссылкой на соцсети, надпись “Меняем Словакию на Крым“ появилась на фасаде почетного консульства в четверг.

В харьковской полиции данное происшествие никак не комментируют. На сайте консульства также нет никакой реакции не только на выходку вандалов, но и на скандальную шутку словацкого премьера, которая спровоцировала неизвестных хулиганов.

Напомним, вчера стало известно о неудачной шутке премьер-министра Словакии, который заявил, что выменял у россиян вакцину за украинское Закарпатье. После вспыхнувшего скандала политику пришлось извиняться.