Ляшко объяснил, стоит ли бояться "британского" штамма COVID

Новый вид коронавируса не повлияет на кампанию вакцинации в Украине.

Замглавы Минздрава Виктор Ляшко подтвердил наличие в Украине “британского“ штамма COVID-19. Он более заразный, но на эффективность вакцин не влияет. О том, стоит ли бояться мутации коронавируса, Ляшко рассказал на брифинге.

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По словам политика, новый штамм был зафиксирован в Украине еще 2 недели назад на территории Ивано-Франковска. Об этом власти уже проинформировали Всемирную организацию здравоохранения.

Ляшко напомнил, что отличие “британского“ штамма COVID-19 от обычного коронавируса заключается в том, что он гораздо быстрее распространяется. Мутация и стала причиной, по которой сейчас в западных областях страны наблюдается вспышка заболеваемости.

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Однако замглавы Минздрава успокоил, что выявление “британского“ штамма не повлияет на кампанию вакцинации в Украине. Кроме того, новый вирус не влияет на эффективность вакцин AstraZeneca и Pfizer, последняя будет доставлена на территорию государства в ближайшее время.

“Выявление британского штамма должно еще раз напомнить украинцам о необходимости соблюдать противоэпидемические меры“, – подытожил чиновник.

Ранее премьер-министр Денис Шмыгаль заявил о третьей волне пандемии коронавируса в Украине.