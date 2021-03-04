Убил у школы за отказ в интиме: На Хмельнитчине судили 21-летнего парня
На Хмельнитчине судили 21-летнего парня, который убил 35-летнюю знакомую в дворе школы. Женщина отказала ему в интиме. Подробности передает пресс-служба Нацполиции.
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По данным следствия, инцидент произошел в июле 2020 года в одном из сел в Летичевском районе. 21-летний житель Черкасс, который снимал там жилье, а на работу ездил в соседнюю Винницкую область, в ночь перед убийством употреблял алкоголь с еще одним мужчиной и 35-летним знакомой.
Осужденный предложил женщине вступить с ним в интимную связь. Услышав отказ, парень стал избивать знакомую. От полученных травм она скончалась.
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Молодой человек отправился домой, а труп женщины нашли утром местные жители. Парень сменил кровавую одежду и утром решил просто поехать на работу, но его задержали правоохранители.
Суд признал подозреваемого виновным в “умышленном убийстве“ и отправил на 9 лет в тюрьму. Стоит отметить, что ранее он уже отбывал наказание на нанесение тяжелых телесных повреждений.
Ранее сообщалось, что житель Одесчины был осужден за изнасилование пастуха.