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Минцифры разработает специальные смартфоны для министерств

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Так в ведомстве хотят улучшить правительственную спецсвязь, заменив старые "желтые" телефонные терминалы.
Минцифры разработает смартфоны для правительственной спецсвязи
Минцифры разработает смартфоны для правительственной спецсвязи
pixabay.com

Минцифры до конца 2021 запустит защищенную правительственную мобильную связь и разработать соответствующие смартфоны. Об этом заявил глава ведомства Михаил Федоров в интервью Интерфакс-Украина в четверг, 4 марта.

"У нас сейчас появился бюджет. Мы хотим в этом году вместе с Госспецсвязи улучшать качество правительственной связи, заменить старые "желтые" телефонные терминалы на современные, а также начать запуск защищенной правительственной мобильной связи - разработать смартфоны с защищенной операционной системой. Они тоже будут выполнять функцию правительственной связи", - сказал Федоров.

Согласно планам министерства, первые такие смартфоны появятся в конце 2021 года. Аналогичные решения работают в ряде стран, пояснил Федоров.

Разработкой такой связи занимается непосредственно Государственная служба специальной связи и защиты.

Напомним, что в Украине запустят почти сто проектов цифровой трансформации. В течение трех лет в Украине намерены внедрить 94 проекта цифровой трансформации в различных сферах.

Также сообщалось, что в Украине запустили сайт для записи на COVID-вакцинацию. Теперь украинцы могут записаться на бесплатную вакцинацию через сайт либо же по телефону горячей линии.

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Теги: Мобильная связь, смартфон, Кабинет Министров, Кабмин Украины, связь, смартфоны, Диджитализация, Минцифры
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Источник: korrespondent.net

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