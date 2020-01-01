Минцифры разработает специальные смартфоны для министерств

Так в ведомстве хотят улучшить правительственную спецсвязь, заменив старые "желтые" телефонные терминалы.

Минцифры до конца 2021 запустит защищенную правительственную мобильную связь и разработать соответствующие смартфоны. Об этом заявил глава ведомства Михаил Федоров в интервью Интерфакс-Украина в четверг, 4 марта.

"У нас сейчас появился бюджет. Мы хотим в этом году вместе с Госспецсвязи улучшать качество правительственной связи, заменить старые "желтые" телефонные терминалы на современные, а также начать запуск защищенной правительственной мобильной связи - разработать смартфоны с защищенной операционной системой. Они тоже будут выполнять функцию правительственной связи", - сказал Федоров.

Согласно планам министерства, первые такие смартфоны появятся в конце 2021 года. Аналогичные решения работают в ряде стран, пояснил Федоров.

Разработкой такой связи занимается непосредственно Государственная служба специальной связи и защиты.

Напомним, что в Украине запустят почти сто проектов цифровой трансформации. В течение трех лет в Украине намерены внедрить 94 проекта цифровой трансформации в различных сферах.

Также сообщалось, что в Украине запустили сайт для записи на COVID-вакцинацию. Теперь украинцы могут записаться на бесплатную вакцинацию через сайт либо же по телефону горячей линии.

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