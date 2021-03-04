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Зеленский издал указ о двойном гражданстве

Комментариев: 4
Указом президент обязал Кабмин урегулировать вопросы двойного гражданства.
Зеленский хочет запретить чиновникам иметь второй паспорт
Зеленский хочет запретить чиновникам иметь второй паспорт
facebook.com/president.gov.ua

Президент Владимир Зеленский подписал указ, которым ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) от 26 февраля “О неотложных мерах по противодействию угрозам национальной безопасности в сфере гражданства“. Об этом сообщает президентская пресс-служба.

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Этот документ обязывает Кабинет Министров, Центральную избирательную комиссию и СБУ за два месяца проанализировать законодательство Украины по вопросам двойного (множественного) гражданства. СНБО и президент хотят знать, есть ли в украинских законах запрет для иностранных граждан занимать государственные и политические должности.

По итогам анализа Кабмину поручено в шестимесячный срок подать в Верховную Раду законопроект, которым гражданам Украины, имеющим второе гражданство будет запрещено претендовать на государственные должности. Также лицам с двойным гражданствам запретят работать в органах местного самоуправления, на стратегических объектах государственной собственности. Предусмотрены и другие ограничения.

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Кроме того, граждан Украины обяжут подавать специальную декларацию в случае получения иностранного гражданства. За нарушение этого требования будет установлена ​​ответственность.

Также планируется заключить двусторонние договоры с другими государствами, кроме государства-агрессора, чтобы урегулировать проблемные вопросы, связанные с двойным гражданством.

Напомним, в конце февраля состоялось заседание СНБО, на котором было принято решение о запрете двойного гражданства для чиновников и политиков.

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Теги: Зеленский, президент, Кабмин, СНБО, чиновники, двойное гражданство
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Комментариев (4)
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Брюква_и_Клюква    04.03.2021, 19:28
Оценка:  0
Брюква_и_Клюква
Опять Бабусик покушается на Конституцию? Эти клоунские указы ничего не значат без изменения ст. 4 Конституции.
Woodbrother    04.03.2021, 19:03
Оценка:  -1
Woodbrother
Двойного гражданства біть не должно. Получил иностранній паспорт- мотай на свою "новую родину" с конфискацией имущества.
mercvxzzse    04.03.2021, 19:00
Оценка:  -20
mercvxzzse
Этот клоун"Зеленский"по-пасп орту только у нас и в Израиле.В странах Прибалтики он Зеленскаускас,в России он Зеленов,в США он Зелински...
Грифель    04.03.2021, 18:47
Оценка:  -8
Грифель
Все власти имеют по несколько гражданств.Что с этим будут делать?
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