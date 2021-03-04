Зеленский издал указ о двойном гражданстве

Указом президент обязал Кабмин урегулировать вопросы двойного гражданства.

Президент Владимир Зеленский подписал указ, которым ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) от 26 февраля “О неотложных мерах по противодействию угрозам национальной безопасности в сфере гражданства“. Об этом сообщает президентская пресс-служба.

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Этот документ обязывает Кабинет Министров, Центральную избирательную комиссию и СБУ за два месяца проанализировать законодательство Украины по вопросам двойного (множественного) гражданства. СНБО и президент хотят знать, есть ли в украинских законах запрет для иностранных граждан занимать государственные и политические должности.

По итогам анализа Кабмину поручено в шестимесячный срок подать в Верховную Раду законопроект, которым гражданам Украины, имеющим второе гражданство будет запрещено претендовать на государственные должности. Также лицам с двойным гражданствам запретят работать в органах местного самоуправления, на стратегических объектах государственной собственности. Предусмотрены и другие ограничения.

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Кроме того, граждан Украины обяжут подавать специальную декларацию в случае получения иностранного гражданства. За нарушение этого требования будет установлена ​​ответственность.

Также планируется заключить двусторонние договоры с другими государствами, кроме государства-агрессора, чтобы урегулировать проблемные вопросы, связанные с двойным гражданством.

Напомним, в конце февраля состоялось заседание СНБО, на котором было принято решение о запрете двойного гражданства для чиновников и политиков.