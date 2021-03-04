COVID-вакцина будет стоить столько же, сколько и от гриппа - Шмыгаль

На данный момент цены вакцин от коронавируса у производителей колеблются от $15 до $20, говорит премьер.

Вакцина от коронавируса будет стоить так же, как и от гриппа - Шмыгаль пресс-служба Кабмина

Вакцина от коронавируса будет продаваться в коммерческих учреждениях Украины по цене, сравнимой со стоимостью вакцины от гриппа. Такой прогноз сделал премьер-министр Денис Шмыгаль в интервью Фокусу в четверг, 4 марта.

"Сейчас цена этой вакцины у производителя колеблется от $15 до $20. Идут испытания новых вакцин, производители быстро разворачивают мощности, через несколько месяцев конкуренция будет очень высока. Это сбалансирует рынок. Думаю, если вакцины от гриппа или дифтерии в коммерческом использовании стоят 300-1200 грн, то вакцина от СOVID-19 будет в этих же пределах", - сказал Шмыгаль.

Пока коммерческого обращения вакцины нет из-за того, что производители вакцин торгуют только с правительствами из-за большого спроса, пояснил премьер.

Ранее Шмыгаль заявил, что в Украине началась третья волна пандемии. Глава правительства не исключает возврата к жесткому локдауну. Тем временем, до конца года планируют привить до 10 млн украинцев.

Также Шмыгаль рассказал о перспективах украинской COVID-вакцины. Даже если украинская вакцина появится, она будет нуждаться в дополнительных исследованиях, пояснил премьер-министр.

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