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COVID-вакцина будет стоить столько же, сколько и от гриппа - Шмыгаль

Комментариев: 2
На данный момент цены вакцин от коронавируса у производителей колеблются от $15 до $20, говорит премьер.
Вакцина от коронавируса будет стоить так же, как и от гриппа - Шмыгаль
Вакцина от коронавируса будет стоить так же, как и от гриппа - Шмыгаль
пресс-служба Кабмина

Вакцина от коронавируса будет продаваться в коммерческих учреждениях Украины по цене, сравнимой со стоимостью вакцины от гриппа. Такой прогноз сделал премьер-министр Денис Шмыгаль в интервью Фокусу в четверг, 4 марта.

"Сейчас цена этой вакцины у производителя колеблется от $15 до $20. Идут испытания новых вакцин, производители быстро разворачивают мощности, через несколько месяцев конкуренция будет очень высока. Это сбалансирует рынок. Думаю, если вакцины от гриппа или дифтерии в коммерческом использовании стоят 300-1200 грн, то вакцина от СOVID-19 будет в этих же пределах", - сказал Шмыгаль.

Пока коммерческого обращения вакцины нет из-за того, что производители вакцин торгуют только с правительствами из-за большого спроса, пояснил премьер.

Ранее Шмыгаль заявил, что в Украине началась третья волна пандемии. Глава правительства не исключает возврата к жесткому локдауну. Тем временем, до конца года планируют привить до 10 млн украинцев.

Также Шмыгаль рассказал о перспективах украинской COVID-вакцины. Даже если украинская вакцина появится, она будет нуждаться в дополнительных исследованиях, пояснил премьер-министр.

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Теги: вакцина, вакцинация, Коронавирус, Коронавирус в Украине, Денис Шмыгаль
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (2)
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Брюква_и_Клюква    04.03.2021, 19:39
Оценка:  +1
Брюква_и_Клюква
Не пиzди, Дениска. Стремный CoviShield стОит $3-4. Забарыжничать решил, махинатор лупоглазый?
SAId    04.03.2021, 19:03
Оценка:  0
SAId
во во ..а то зажрались это только в бедных странах вакцина бесплатная а мы то огого!!!! сначала припереть индийскую вакцину(типа бесплатно и радуйтесь что не спутник) а потом на нормальную цену загнуть--ну чем не бизнес!!
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