Праздновать 8 марта будут почти 70% украинцев - опрос

Наиболее значимым этот день является для жителей Юга и Востока Украины, а также тех, кто состоит в браке.

В Украине постепенно сокращается число людей, которые празднуют 8 марта и в этом году их 68%. Об этом свидетельствуют опубликованные в четверг, 4 марта, данные опроса Социологической группы Рейтинг.

Результаты опроса свидетельствуют, что более значимым этот день является для жителей Юга и Востока, и тех, кто состоит в браке. На Западе его не собираются праздновать почти 40% опрошенных, среди тех, кто разведен, либо не женат таких - 35-36%.

Кроме того, социологи выяснили, что 56% опрошенных считают, что неравенство между женщинами и мужчинами в Украине является редким явлением. В то же время 35% убеждены, что они довольно распространены.

Говоря о возможностях карьерного роста в Украине, около половины опрошенных считают, что как для мужчин, так и женщин они одинаковы. Несмотря на это, треть убеждена, что у мужчин в этой сфере есть преимущества, относительно женщин такого мнения придерживаются лишь 12%.

Что касается оплаты труда, то 45% опрошенных считают, что у украинских мужчин здесь больше возможностей. 43% говорят о равных возможностях обоих полов, только о женщинах - 7%. Относительно возможностей в политике, то большинство (54%) говорит о лучших возможностях для мужчин, 37% - обоих полов, только 6% - для женщин.

Опрос проведен Социологической группой Рейтинг в течение 27-28 февраля 2021 года по всей Украине за исключением неподконтрольных территорий. Выборочная совокупность: 1500 респондентов. Метод опроса: CATI (Computer Assisted Telephone Interviews - телефонные интервью с использованием компьютера). Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95: не более 2,5%.

Напомним, к 8 марта Укрзализныця запустит восемь временных поездов. Пять из них будут курсировать в карпатском направленни.

Международный женский день: лучшие поздравления с 8 марта

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