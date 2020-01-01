Пострадавшего госпитализировали.

В Киеве на ж/д вокзале мужчине отрезало ноги depositphotos.com - Иллюстрированное фото

В Киеве на Центральном ж/д вокзале мужчина попал под поезд. В результате ему отрезало ноги. Подробности сообщила пресс-служба Нацполиции.

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По данным правоохранителей, инцидент произошел в четверг, 4 марта, около 16:00. Пострадавший переходил железнодорожные пути в запрещенном месте. Движущийся поезд совершил на него наезд, в результате чего мужчине оторвало ноги. Его госпитализировали в больницу.

В Нацполиции отметили, что на место происшествия была отправлена следственно-оперативная группа по расследованию ДТП, наряды патрульных полицейских и врачи.

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В данный момент специалисты проводят следственные действия для установления обстоятельств случившегося. После проверки происшествию дадут соответствующую правовую квалификацию.

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