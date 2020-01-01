Участники группы системно изготавливали и сбывали поддельные банкноты номиналом 100 долларов США.

В Николаеве сотрудники СБУ задержали организаторов группировки, которая занималась изготовлением и сбытом на территории Украины крупных сумм фальшивых долларов США. Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

"Сотрудники СБУ установили, что участники системно изготавливали и сбывали через личные связи поддельные банкноты номиналом 100 долларов", - говорится в сообщении.

По предварительной информации, злоумышленники действовали в течение года. Ежемесячный объем производства поддельных банкнот составлял до 100 тысяч долларов США.

Оперативники спецслужбы задокументировали реализацию злоумышленниками почти 20 тысяч фальшивых долларов США. Их задержали согласно ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

Cмотрите фотогалерею: В Николаеве СБУ задержала фальшивомонетчиков

Ранее сообщалось, что в Киевской области СБУ задержала организаторов и активных участников международной группировки, которая занималась изготовлением и сбытом крупных сумм поддельных долларов США.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet