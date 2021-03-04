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Индексация: половина пенсионеров получит прибавку до 100 гривен

Комментариев: 1
В марте пенсии проиндексировали почти для восьми миллионов человек, но почти половине не более чем на сто гривен.
Повышение больше 500 гривен получили всего 14% пенсионеров
Повышение больше 500 гривен получили всего 14% пенсионеров
Корреспондент.net

В результате индексации пенсий в марте почти половина пенсионеров получит прибавку до ста гривен, свидетельствуют данные Пенсионного фонда.

Отмечается, что повышение коснулось 9,76 млн пенсионеров. Из перерасчитанных размер пенсий повышен для 7,91 млн пенсионеров.

Так, прибавку получили:

  • до 100 гривен включительно - 46,3% пенсионеров,
  • от 100 гривен до 400 гривен - 31,8%,
  • от 400 гривен до 500 гривен - 7,6%,
  • от 500 гривен до 700 грн - 7%,
  • от 700 гривен до 1000 гривен - 4%,
  • более 1000 гривен - 3,3%.

При этом в минсоцполитики ранее заявляли, что выплаты в среднем повысят на 308 гривен.

Следующий перерасчет пенсий запланирован на апрель. Он коснется работающих пенсионеров, которые получат прибавку за стаж работы с учетом размера зарплаты.

По данным Пенсионного фонда, в 2020 году средняя пенсия выросла на 13,8% и составила 3507 гривен.

 

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Теги: пенсионер, пенсия, пенсионный фонд, пенсионеры, пенсии
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
vweasswerq    04.03.2021, 19:21
Оценка:  -20
vweasswerq
100 гривен?Не верю!Не может этого быть!Это же огромные деньги!Ведь за них можно купить целых 30 куриных яиц!
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