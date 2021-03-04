Индексация: половина пенсионеров получит прибавку до 100 гривен

Отмечается, что повышение коснулось 9,76 млн пенсионеров. Из перерасчитанных размер пенсий повышен для 7,91 млн пенсионеров.

В результате индексации пенсий в марте почти половина пенсионеров получит прибавку до ста гривен, свидетельствуют данные Пенсионного фонда.

до 100 гривен включительно - 46,3% пенсионеров,

от 100 гривен до 400 гривен - 31,8%,

от 400 гривен до 500 гривен - 7,6%,

от 500 гривен до 700 грн - 7%,

от 700 гривен до 1000 гривен - 4%,

более 1000 гривен - 3,3%.

При этом в минсоцполитики ранее заявляли, что выплаты в среднем повысят на 308 гривен.

Следующий перерасчет пенсий запланирован на апрель. Он коснется работающих пенсионеров, которые получат прибавку за стаж работы с учетом размера зарплаты.

По данным Пенсионного фонда, в 2020 году средняя пенсия выросла на 13,8% и составила 3507 гривен.