Электронным трудовым книжкам быть: Президент подписал закон

Проголосованный парламентом закон получил одобрение главы государства.

Президент Владимир Зеленский подписал закон об электронных трудовых книжках, который Верховная Рада приняла 5 февраля. Об этом информирует пресс-служба главы государства.

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Закон предусматривает появление в Украине электронной системы учета трудовой деятельности работников. Эти сведения будут использоваться для подтверждения трудового стажа при заключении трудового договора, назначении пенсий и т.п.

“Таким образом совершенствуется и реформируется система учета трудовой деятельности работников, что предусматривает постепенный отказ от бумажных трудовых книжек“, - говорится в сообщении.

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В течение 5-летнего переходного периода в Государственный реестр будут перенесены сведения из бумажных трудовых книжек. При этом бумажная трудовая книжка будет оставаться полноценным документом в течение всего переходного периода.

Кроме того, законом урегулирован вопрос автоматического назначения пенсии по возрасту, что можно сделать через функционал “личного электронного кабинета“ на веб-портале Пенсионного фонда Украины. В то же время пенсия может быть назначена автоматически – без личного обращения лица.

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Как отметили в Офисе президента, указанные изменения уменьшат затраты предприятий на бумажный документооборот, упростят доступ к информации о трудовом стаже, образовании и квалификации работников. При этом устраняются возможные риски, связанные с утратой трудовой книжки или наоборот ее фальсификацией.

Напомним, в начале февраля Верховная Рада приняла закон об электронных трудовых книжках. Этот закон стал активно разрабатывался с момента прихода Зеленского к власти.