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Уснувшая Кардашьян и метровые кроссовки: фото дня

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Подборка ярких фотографий и иллюстраций событий, произошедших в Украине и мире 4 марта 2021 года.
Уснувшая у стилиста Ким Кардашьян рассмешила сеть
Уснувшая у стилиста Ким Кардашьян рассмешила сеть
instagram.com/chrisappleton1
Cмотрите фотогалерею Уснувшая Кардашьян и метровые кроссовки: фото дня

Корреспондент.net представляет подборку интересных и запоминающихся фотографий происшествий 4 марта.

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Теги: сон, кошки, спасение, Ким Кардашьян, рабство, кроссовки, фото дня
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Источник: Корреспондент.net

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