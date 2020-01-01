Уснувшая Кардашьян и метровые кроссовки: фото дня

Подборка ярких фотографий и иллюстраций событий, произошедших в Украине и мире 4 марта 2021 года.

Уснувшая у стилиста Ким Кардашьян рассмешила сеть instagram.com/chrisappleton1

Корреспондент