Зеленский бросил вызов олигархам, – Мендель

Владимир Зеленский стал первым президентом Украины, который всерьез борется с олигархатом, считает спикер.

Владимир Зеленский сейчас выполняет свои предвыборные обещания и противодействует олигархическому влиянию, чего избегали его предшественники. Его цель – положить конец олигархической эре в Украине. Об этом президентский пресс-секретарь Юлия Мендель пишет в своем блоге для аналитического центра при НАТО “Atlantic Council“.

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Мендель отмечает, что Зеленский был избран с огромным мандатом на преобразование страны. В первую очередь от него ждали прекращения господства олигархов, из-за которого в Украине процветают бедность и коррупция.

“Олигархическая система Украины оказалась чрезвычайно устойчивой, пережив многочисленные правительства и пройдя турбулентность двух отдельных постсоветских революций более или менее невредимой“, - пишет Юлия Мендель.

По ее мнению, система олигархата держала Украину в ловушке устаревшего прошлого, в то же время мешая стране раскрыть потенциал.

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“За последние месяцы команда Зеленского начала ряд шагов, свидетельствующих о готовности уменьшить влияние олигархов“, - отмечает Мендель.

Президентский пресс-секретарь уверена, что наиболее ярко этот процесс иллюстрирует ряд мер, принятых недавно в отношении народного депутата Виктора Медведчука, который много лет является очень влиятельной фигурой в Украине.

Юлия Мендель напомнила, что Совет национальной безопасности и обороны запретил вещание трех телеканалов, связанных с Медведчуком. Позднее были введены уже персональные санкции против самого нардепа и его жены.

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“Зеленский не только отказался заключать соглашения с Медведчуком на манер предыдущих украинских президентов, но и прислал однозначный сигнал России, что в Украине наконец есть сильный лидер, который будет бить в ответ в случае нападения“, - подчеркивает Мендель.

Другой важный пример, на который обращает внимание в своем блоге пресс-секретарь президента – это расследование в отношении бывших топ-менеджеров “Приватбанка“. Их подозревают в мошенничестве на сумму 5,5 млрд долларов. Один из троих подозреваемых был задержан непосредственно при попытке покинуть страну.

“Это дело – это лакмусовая бумага о готовности президента Владимира Зеленского расправиться с коррупцией, которая преследовала пост-советскую республику со времен падения коммунизма“- написало издание Bloomberg.

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По мнению Юлии Мендель, дело “Приватбанка“ долгое время являлось символом безнаказанности олигархов в Украине.

“Зеленский готов бросить вызов могуществу украинских олигархов везде, от энергетического и банковского секторов до политики и средств массовой информации. Предыдущие украинские лидеры много говорили о деолигархизации, но мало сделали. Зеленский стремится позволить своим действиям говорить за себя“, - резюмировала глава президентской пресс-службы.

Напомним, 19 февраля СНБО ввел санкции против Медведчука. Они предусматривают блокирование всех его активов.