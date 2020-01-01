Вакцина AstraZeneca подходит людям старше 60 лет - Ляшко

Больше половины летальных COVID-случаев в Украине регистрируется в возрастной группе 70 лет и выше.

Препарат от коронавируса, разработанный компанией Oxford/AstraZeneca, рекомендуется к использованию людям старше 60 лет. Об этом заявил главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко, пишет Укринформ.

Он назвал "мифом" информацию о том, что вакцина AstraZeneca не подходит пожилым людям.

По словам Ляшко, в Украине вакцину этим препаратом уже получили 1436 человек данной возрастной категории.

Также Виктор Ляшко назвал возрастные группы с высокой смертностью от коронавируса и инфицированием.

"В Украине более 50% летальных случаев регистрируется в группе 70+. А если мы добавим к этой группе 10 лет, то есть 60+, то это все 82% летальных случаев, которые происходят в Украине в результате инфицирования коронавирусной болезнью", - отметил Ляшко.

Он подчеркнул, что на сегодня чаще всего заболевают люди, которым от 50 до 59 лет, - 21% из всех инфицированных. Далее по частоте инфицирования стоит возрастная группа 40-49 лет.

"Но наиболее критическое инфицирование - это для людей старше 60 лет", - сказал главный санитарный врач.

Также Ляшко рассказал о планах вакцинации на март. В этом месяце планируется привить 250 тысяч граждан.

Тем временем стало известно, что поставки китайской вакцины в Украину откладываются. Препарат CoronaVac от компании Sinovac Biotech должен прибыть до 15 марта.

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