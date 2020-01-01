Мендель рассказала о борьбе Зеленского с олигархами

Пресс-секретарь главы государства прокомментировала резонансные дела, связанные с Фирташем, Медведчуком и топ-менеджерами ПриватБанка.

Пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель написала блог для Atlantic Council, в котором прокомментировала последние громкие решения президента Владимира Зеленского.

В статье, в частности речь идет о борьбе олигархами, против которых, по словам Мендель, были направлены последние решения украинской власти.

В частности, Мендель описывает ситуацию с Дмитрием Фирташем, который является бенефициаром большинства облгазов, а также рост тарифов на газ для украинских домохозяйств в начале 2021. Она отметила, что миллионы людей оказались заложниками роста цены.

"В ответ на кризис цен на газ администрация Зеленского решила временно восстановить государственное регулирование цен на энергетическом рынке. Между тем были начаты коммуникативные инициативы для лучшего информирования украинской общественности о том, как перейти от одного поставщика газа к другому. В течение одной недели региональные газовые компании жаловались на массовый отток потребителей, который превышал 10 000 в день", - рассказала Мендель, описывая установление конкурентных условий на рынке газа.

Также пресс-секретарь президента прокомментировала ряд последних санкционных решений в отношении Виктора Медведчука, который по словам Мендель, "продолжал действовать с тем же чувством почти полной безнаказанности, что и другие украинские олигархи".

"Это наконец изменилось в феврале 2021, когда Совет национальной безопасности и обороны постановил запретить три прокремлевские украинские телеканалы, связанные с Медведчуком", - написала Мендель.

Она также напомнила, что в течение следующих недель после запрета телеканалов Украина ввела ряд персональных санкций против Медведчука и его жены.

"Зеленский не только отказался заключать соглашения с Медведчуком на манер предыдущих украинских президентов, но и послал однозначный сигнал России, что в Украине наконец есть сильный лидер, который будет бить в ответ в случае нападения", - говорится в блоге Мендель.

Также она описала недавнюю историю с задержанием и объявлением подозрения ряду бывших топ-менеджеров ПриватБанка, которых подозревают в мошенничестве на 5,5 млрд долларов. По словам Мендель, международное сообщество это сочло признаком того, что громкое расследование может наконец набрать обороты.

"Дело ПриватБанка долгое время служила символом безнаказанности олигархов. Продвижение к справедливости рассматривалось бы как большой прорыв для Украины", - отметила Мендель.

Она подчеркнула, что Зеленский "готов бросить вызов могуществу украинских олигархов везде, от энергетического и банковского секторов до политики и средств массовой информации". По ее словам, шестой президент стремится к тому, чтобы его действия говорили вместо него.

Напомним, ранее Зеленский рассказал, как избавиться от олигархов. По его словам, нужно лишать олигархов возможности влиять на политику нужно на законодательном уровне.

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