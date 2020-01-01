Не переводить. Почему хотят отменить летнее время

Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект, предусматривающий отмену в Украине перехода с зимнего на летнее время и наоборот.

В Украине хотят отказаться от перехода на летнее время DW

В Украине развернулась горячая дискуссия на тему переводить или не переводить время дважды в год.

Традиционно в нашей стране в последнее воскресенье октября в 4:00 стрелки часов переводятся на один час назад – это зимнее время, а в последнее воскресенье марта в 3:00 стрелки часов переводятся на один час вперед – это летнее время.

Но Верховная Рада решила эти переводы отменить и жить постоянно по условно зимнему времени, из-за чего и развязался спор.

Корреспондент.net разбирался в вопросе.

Мировая практика

Ежегодный переход на летнее время применяется сейчас примерно в 60 странах. При этом около 140 стран или никогда не пользовались сезонным временем, или отказались от такой практики.

Европейский парламент 26 марта 2019 года также поддержал идею отменить сезонный перевод часов с 2021 года. Такое решение было принято по результатам онлайн-голосования, проведенного в странах ЕС, согласно которому 84% жителей ЕС отдали голоса за отмену перехода на летнее и зимнее время.

Аргументация за отмену

Депутаты предлагают отменить сезонный перевод часов на час вперед и назад и установить единое время на всей территории Украины: всемирное координированное время (по Гринвичу) плюс два часа.

Автор законопроекта первый заместитель председателя ВР Руслан Стефанчук объясняет, что новый закон, среди прочего, обеспечит защиту территориальной целостности и укрепление национальной безопасности Украины, поскольку на оккупированных территориях установлено время России. Поэтому установление и закрепление на всей территории Украины без исключения единого киевского времени позволит укрепить и вопросы безопасности позиции Украины и способствовать деоккупации и реинтеграции временно оккупированных территорий.

Кроме того, считает вице-спикер, закон защитит здоровье украинцев, поскольку, по мнению большинства ученых и врачей, ежегодный перевод стрелок часов несет ряд негативных последствий, вызывает значительное ухудшение состояния здоровья в период адаптации к новому времени.

Такой "сезонный временной скачок", по словам Стефанчука, приводит к изменению биологических ритмов человека, негативным образом отражается на общем состоянии человека, как физиологическом, так и психологическом. После перевода часовых стрелок у граждан ухудшается самочувствие, снижается работоспособность, наблюдается значительное обострение хронических болезней. Научные исследования связывают изменения времени с заболеваниями сердечно-сосудистой или иммунной систем, поскольку они прерывают биологические циклы.

Также, подчеркивает Стефанчук, доказано, что перевод часов не помогает энергосбережению.

В этом году переход на зимнее время запланирован в ночь с субботы 24 октября на воскресенье 25 октября. В случае поддержки Верховной Радой законопроекта, этот сезонный перевод стрелок часов станет последним.

Премьер-министр Денис Шмыгаль тоже поддержал намерение отменить сезонный перевод часов. Он назвал это европейской практикой.

Премьер отметил, что местные общины смогут регулировать начало рабочего дня, чтобы избежать разницы в световом дне в регионах. В то же время введение единого времени позволит снять стресс с людей.

"Расчеты были, и там на самом деле нет ни экономии, ни потерь. Сегодняшнее энергообеспечение дает возможность работать без изменения времени абсолютно эффективно, но стресс для людей будет снят", — подчеркнул премьер.

Он также подчеркнул, что согласно заключению врачей, переход на другое время имеет негативное влияние на психологическое состояние людей.

Кардиолог, сомнолог и президент Украинской ассоциации медицины сна Юрий Погорецкий считает, что оставаться на "зимнем" времени является самым оптимальным вариантом для организма.

"Люди привязаны к солнцу, а не к лампочке в комнате. Это создавалось миллионами лет. Есть цикл сна и цикл бодрствования. Хронологические часы человека работают по солнцу, которое встает в четыре утра и это самый оптимальный вариант. Поэтому лучше всего жить по времени, которое есть у нас сейчас. Я категорически против перехода на летнее время", – уточнил врач.

В целом, по его словам, перевод часов, который практиковался в Украине в последние десятилетия, пагубно влияет на организм человека. Некоторые могут перестраиваться к новым ритмам от месяца до полугода.

Аргументы против отмены

Главный аргумент сторонников летнего времени — экономия энергоресурсов. Сегодня он парируется: распространение энергосберегающих ламп снизило потребление зимой, а активное использование кондиционеров, наоборот, увеличило летний расход электричества.

Согласно исследованию, проведенному Кембриджским университетом в 2009 году, эффект летнего времени нельзя сводить лишь к экономии. Должен учитываться комплекс экономических и социальных факторов: снижение потребления электроэнергии, возникающее вследствие этого снижение нагрузки на окружающую среду и сохранение природных ресурсов, уменьшение числа автомобильных аварий, сокращение числа криминальных случаев в вечернее время, увеличение доходов от туризма.

Против отмены перехода на летнее время выступают те, кто считают, что летом восход солнца будет слишком ранним, а заход слишком поздним.

Противники отмены утверждают, что организм активного бодрого человека, позитивно относящегося к изменениям окружающей среды, очень быстро адаптируется и не испытывает никаких неудобств из-за перевода времени. А здоровью вредит алкоголь, табакокурение, выхлопные газы, отсутствие физической активности и низкий уровень медицинского обслуживания, а вовсе не часы. И вообще дети могут подольше погулять на улице.

Одним словом, вечный спор, который вряд ли скоро закончится.