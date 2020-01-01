В Украине вырос спрос на подержанные легковые авто

Спрос на импортные подержанные автомобили за первых два месяца 2021 года превысил продажи новых машин в 4,4 раза.

С начала 2021 года в Украине наблюдается спрос на импортные подержанные легковые автомобили. В январе-феврале было зарегистрировано 53 тысячи авто - в 4,4 раза больше, чем год назад, сообщает Ассоциация автопроизводителей Украины (Укравтопром).

В феврале в Украину импортировали 33,7 тысяч легковых авто, из них 24,4 тысячи – бывшие в употреблении. То есть доля подержанных транспортных средств на рынке составила 81%.

Больше всего украинцы зарегистрировали в феврале авто марки Volkswagen – 4 599 подержанных машин. Далее по популярности следует Ford – 2 609 и Renault – 2 233.

Тем временем мировые продажи электромобилей за год подскочили на 40%. А в Украине продажи электрокаров упали на 20%. Самым популярным легковым авто в январе на рынке электрокаров стал Chevrolet Bolt, который обогнал многолетнего лидера Nissan Leaf.



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