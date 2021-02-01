Названа средняя цена импортного газа в феврале

Стоимость газа в феврале снизилась. В долларовом эквиваленте цена "голубого топлива" составила 249,3 долларов.

Стоимость газа в феврале опустилась на 1,4% в гривневом эквиваленте utg.ua

В феврале 2021 года средняя таможенная стоимость импортного природного газа составила 6945,8 гривен за одну тысячу кубометров. В долларовом эквиваленте цена газа была 249,3 долларов. Об этом сообщается на сайте Министерства экономики со ссылкой на письмо Государственной таможенной службы Украины.

То есть стоимость газа в феврале опустилась на 1,4% в гривневом эквиваленте (с 7044,9 гривен) и на 0,3% в долларовом эквиваленте (с 250,1 долларов).

В декабре прошлого года средняя таможенная стоимость импортного природного газа была 5702,8 грн за одну тысячу кубометров. В долларовом эквиваленте - 202,5 долларов.

Добавим, Нафтогаз назвал стоимость газа на март. Для бытовых потребителей газ в марте будет стоить 6,86 гривны за кубометр с НДС, но без доставки.

Между тем стало известно, что отбор газа в феврале стал рекордным за восемь лет. Всего за месяц - почти три миллиарда кубометров.

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