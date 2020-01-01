Украинские знаменитости привились в прямом эфире

Десять популярных украинских личностей и медиков получили прививки вакциной CoviShield публично.

Пятеро известных украинцев, а также пятеро врачей вакцинировались от коронавируса вечером в четверг, 4 марта, во время прямого эфира ток-шоу Право на власть.

Так, прививки препаратом индийского производства CoviShield получили:

певица Руслана Лыжичко;

телеведущий Александр Педан;

двукратный чемпион мира по стронгмену Сергей Конюшок;

президент ассоциации анестезиологов Украины Сергей Дубров;

врач Елена Михно;

врач Виталий Соколов;

врач Екатерина Геля;

врач Богдан Мельник;

эксперт ЮНИСЕФ Екатерина Булавинова;

телеведущая Наталья Мосейчук.

По словам телеведущей, публичную вакцинацию организовали Минздрав, ЮНИСЕФ и телеканал 1+1. Ее цель - обратить внимание украинцев на важность вакцинации.

Напомним, за первую неделю кампании по иммунизации населения против коронавируса в Украине привились 9568 человек. По общему количеству вакцинированных лидирует Донецкая область - 840 жителей.

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