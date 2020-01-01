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Украинские знаменитости привились в прямом эфире

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Десять популярных украинских личностей и медиков получили прививки вакциной CoviShield публично.

Пятеро известных украинцев, а также пятеро врачей вакцинировались от коронавируса вечером в четверг, 4 марта, во время прямого эфира ток-шоу Право на власть.

Так, прививки препаратом индийского производства CoviShield получили:

  • певица Руслана Лыжичко;
  • телеведущий Александр Педан;
  • двукратный чемпион мира по стронгмену Сергей Конюшок;
  • президент ассоциации анестезиологов Украины Сергей Дубров;
  • врач Елена Михно;
  • врач Виталий Соколов;
  • врач Екатерина Геля;
  • врач Богдан Мельник;
  • эксперт ЮНИСЕФ Екатерина Булавинова;
  • телеведущая Наталья Мосейчук.

По словам телеведущей, публичную вакцинацию организовали Минздрав, ЮНИСЕФ и телеканал 1+1. Ее цель - обратить внимание украинцев на важность вакцинации.

Напомним, за первую неделю кампании по иммунизации населения против коронавируса в Украине привились 9568 человек. По общему количеству вакцинированных лидирует Донецкая область - 840 жителей.

Один человек попал в больницу после вакцинации - нардеп
 

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Теги: вакцина, знаменитости, вакцинация, прививки, прямой эфир, Коронавирус
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Источник: korrespondent.net

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