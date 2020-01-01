Украинские знаменитости привились в прямом эфире
Десять популярных украинских личностей и медиков получили прививки вакциной CoviShield публично.
Пятеро известных украинцев, а также пятеро врачей вакцинировались от коронавируса вечером в четверг, 4 марта, во время прямого эфира ток-шоу Право на власть.
Так, прививки препаратом индийского производства CoviShield получили:
- певица Руслана Лыжичко;
- телеведущий Александр Педан;
- двукратный чемпион мира по стронгмену Сергей Конюшок;
- президент ассоциации анестезиологов Украины Сергей Дубров;
- врач Елена Михно;
- врач Виталий Соколов;
- врач Екатерина Геля;
- врач Богдан Мельник;
- эксперт ЮНИСЕФ Екатерина Булавинова;
- телеведущая Наталья Мосейчук.
По словам телеведущей, публичную вакцинацию организовали Минздрав, ЮНИСЕФ и телеканал 1+1. Ее цель - обратить внимание украинцев на важность вакцинации.
Напомним, за первую неделю кампании по иммунизации населения против коронавируса в Украине привились 9568 человек. По общему количеству вакцинированных лидирует Донецкая область - 840 жителей.
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