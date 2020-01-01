Степанов пообещал врачам 23 тысячи гривен зарплаты

Глава Минздрава заявил, что медработники среднего звена должны получать не менее 17 тысяч гривен, а младшего - не менее 12 тысяч.

Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что его ведеомство добьется достойных зарплат для медработников. Об этом говорится в его сообщении, опубликованном в ночь с четверга на пятницу, 5 марта, в Facebook.

"Медики сегодня - настоящие герои, поэтому повышение им зарплат - моя принципиальная позиция. Минимальная зарплата врача должна быть не менее 23 тысяч гривен, среднего медицинского персонала - 17 тысяч гривен, младшего - 12 тысяч гривен", - написал глава МОЗ.

Отметим, Степанов накануне отправился в Винницкую область, где принял участие в открытии нового отделения для COVID-больных в Клиническом центре инфекционных болезней в Березино.

Ранее глава Минздрава опроверг информацию о массовых отказах медработников вакцинироваться от коронавируса. По его словам, они это сделают, но позже.

Напомним, Кабмин повысил зарплаты работников бюджетной сферы. В целом за 2021 год их оклады увеличатся на 30%.

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