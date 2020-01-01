Кравчук озвучил способ защитить Украину

Украине необходимо членство в НАТО, в связи с чем властям следует выполнять все пакеты альянса для страны.

Украине не остается никакого другого варианта, чтобы защитить свое будущее и независимость, как стать членом НАТО, заявил глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по Донбассу Леонид Кравчук в эфире ток-шоу Право на власть в четверг, 4 марта.

При этом политик отметил, что мнение России в данном вопросе значения не имеет.

"Недавно слышал интервью генсека НАТО: помимо всего прочего, он сказал, что голосовать, быть Украине в НАТО или нет, будут 29 членов НАТО и никакого значения, дословно, никакого значения мнение России здесь не играет роли. <...> Мы говорим обо всем сейчас: о гривне, о ее курсе… А вопрос один важнейший - Украина должна быть в НАТО", - подчеркнул Кравчук.

По его словам, необходимо выполнять все пакеты альянса для страны, чтобы в ближайшем будущем войти в этот союз.

"Работать, выполнять то, что предусмотрено, выполнять план НАТО. Выполнять пакеты, которые предусмотрены для Украины. Делать все, чтобы в ближайшее время... Кстати, тот же генсек сказал, что, возможно, мы рассмотрим этот вопрос в связи с 30-летием независимости Украины. Это слова генсека. Украина должна быть в НАТО", - выразил убеждение первый украинский президент.

Напомним, накануне генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Россия в 2014 году не аннексировала бы Крымский полуостров, если бы Украина была членом альянса.

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