Главное 4 марта: Извинения за шутку и вероятность локдауна

Подборка основных новостей за минувшие сутки.

В Украине может быть снова введен локдаун depositphotos.com - Иллюстрированное фото

Премьер Денис Шмыгаль заявил, что в Украине возможен еще один локдаун в связи с новой COVID-волной, Словакия сожалеет о некорректной шутке о Закарпатье и вакцине из РФ. Мы собрали важные события прошедшего дня.

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В Украине может быть еще один локдаун

По словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, в Украину пришла третья волна эпидемии коронавируса. В связи с этим в стране опять могут усилить карантин на уровне государства. В то же время у двух жителей Прикарпатья нашли британский штамм инфекции.

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В Словакии принесли извинения Украине из-за неуместной фразы

Глава словацкого МИД Иван Корчок, а также премьер-министр Игорь Матович, который пошутил об Украине, извинились перед украинцами. Министр Дмитрий Кулеба сказал, что страна принимает извинения, и добавил, что никто не имеет права оскорблять Украину. Накануне Матович “пошутил”, что взамен на вакцину Спутник V пообещал РФ Украинское Закарпатье.

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Звезд и медработников на камеру вакцинировали от COVID-19

В прямом эфире телеканала показали, как делали прививки от коронавируса певице Руслане Лыжичко, ведущим Александру Педану и Наталье Мосейчук, чемпиону по стронгмену Сергею Конюшку, главе ассоциации анестезиологов Сергею Дуброву, эксперту ЮНИСЕФ Екатерине Булавиновой и нескольким врачам. По состоянию на 4 марта, в Украине препаратом Covishield привили от коронавируса 9 568 человек.

В Украине вступило в силу решение о двойном гражданстве

Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО О неотложных мерах по противодействию угрозам национальной безопасности в сфере гражданства. Согласно ему, Кабмину, ЦИК и СБУ предстоит за два месяца проанализировать законодательство, связанное с двойным/множественным гражданством.

Напомним, ранее мы писали, что у Зеленского придумали, как модернизировать село.

