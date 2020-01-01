В ООС активизировались боевики: За сутки – девять обстрелов

Потерь и ранений в рядах ВСУ не было.

За минувшие сутки, 4 марта, на фронте было зарегистрировано 9 нарушений режима перемирия.

Об этом сообщает оперативный штаб ООС.

Читай также: На COVID-прививку согласны менее 20% бойцов ООС

Так, в зоне ответственности тактической группы Восток, рядом с Водяным близ Донецка противник вел огонь в сторону украинских позиций из миномета 120-го калибра. Из такого же миномета оккупанты обстреляли локации защитников у Водяного на Приазовье.

Возле Авдеевки сепаратисты открывали неприцельный огонь из автоматических станковых гранатометов, а у Песков применили крупнокалиберные пулеметы. Также противник совершил несколько прицельных выстрелов по позициям ВСУ у Павлополя. В том же районе был зафиксирован пролет беспилотника с пересечением линии разграничения. Военные подавили летательный аппарат средствами радиоэлектронной борьбы.

Читай также: Евросоюз продлил санкции против Януковича

Недалеко от Талаковки оккупанты направили прицельный огонь в сторону украинских подразделений из станковых противотанковых гранатометов. В районе ответственности тактической группы Север у Золотого-4 противник вел огонь из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов. А у Новозвановки враг обстреливал позиции воинов прицельным огнем из стрелкового оружия.

Потерь и боевых ранений в рядах Вооруженных сил Украины за сутки не было. О фактах нарушений сообщено ОБСЕ.

Защитники адекватно ответили выстрелами на удары противника. В начале текущего дня, 5 марта, в районе проведения операции Объединенных сил нарушений режима тишины не было.

Напомним, ранее мы писали, что Кравчук рассказал, что поможет Украине ликвидировать обострение в ООС.

