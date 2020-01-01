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В Украине вновь выявили более 10 тысяч новых случаев COVID

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Продолжают болеть более 167 тысяч украинцев.
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото
EPA/UPG

В Украине за прошедшие сутки, 4 марта, подтвердили 10 155 новых случаев COVID-19, сообщил в Facebook министр здравоохранения Максим Степанов. Второй день подряд в нашей стране более 10 тысяч новых COVID-случаев.

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Состояние здоровья 3 355 человек вызвало вчера особое беспокойство врачей, поэтому их госпитализировали.    

Больше всего новых случаев заражений в четверг подтвердили в Киеве (+910), Винницкой (+816), Закарпатской (+748), Ивано-Франковской (+737) и Житомирской (+695) областях.

Меньше всего – в Луганской (+50) и Херсонской (+54) областях. Среди заболевших есть 577 детей и 345 медиков.

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С начала пандемии в Украине уже подтвердили 1 384 917 случаев СOVID-19. Выздоровели 1 191 022 человека (4 149 – за минувшие сутки), а 26 763 – умерли (172 - за минувшие сутки). Продолжают болеть 167 132 человека.

Напомним, вчера, 4 марта, премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что в Украине уже началась третья волна пандемии коронавируса, поэтому существует вероятность введения нового жесткого карантина.

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Теги: Украина, COVID-19, коронавирус, Максим Степанов
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