Украина объявила в розыск участника “самообороны Крыма”
В Украине разоблачили участника незаконного вооруженного формирования “самооборона Крыма”, который помогал задерживать проукраински настроенных крымчан.
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Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры АР Крым.
Как выяснило следствие, гражданин Украины “служил” на нелегально установленном блокпосту на въезде в Армянск, у Крымского Титана. Он в феврале-марте 2014 года с оружием, в частности, обыскивал машины и незаконно проверял документы у пассажиров и водителей. Также фигурант участвовал в задержании людей.
Боевику заочно сообщили о подозрении в участии не предусмотренных законом вооруженных формированиях. Его также объявили в розыск.
Напомним, ранее мы писали, что в Германии бизнесмен осужден за нарушение “крымских“ санкций ЕС.