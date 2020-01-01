Украина объявила в розыск участника “самообороны Крыма”

Фигуранту сообщили о подозрении.

В Украине разоблачили участника незаконного вооруженного формирования “самооборона Крыма”, который помогал задерживать проукраински настроенных крымчан.

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Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры АР Крым.

Как выяснило следствие, гражданин Украины “служил” на нелегально установленном блокпосту на въезде в Армянск, у Крымского Титана. Он в феврале-марте 2014 года с оружием, в частности, обыскивал машины и незаконно проверял документы у пассажиров и водителей. Также фигурант участвовал в задержании людей.

Боевику заочно сообщили о подозрении в участии не предусмотренных законом вооруженных формированиях. Его также объявили в розыск.

Напомним, ранее мы писали, что в Германии бизнесмен осужден за нарушение “крымских“ санкций ЕС.

