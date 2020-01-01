Зеленский соболезнует в связи с гибелью военных в Турции

В Турции потерпел крушение военный вертолет.

Президент Украины Владимир Зеленский сегодня, 5 марта, выразил соболезнования турецкому народу в связи с крушением вертолета и гибелью 11 военнослужащих в провинции Битлис. Об этом он написал в своем микроблоге в Twitter.

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“Искренние соболезнования народу Турции в связи с гибелью военнослужащих в результате падения вертолета в провинции Битлис. Близким погибших - сил пережить эту страшную потерю, а раненым - скорейшего выздоровления“, - написал Зеленский.

Напомним, военный вертолет в Турции разбился вчера, 4 марта, в труднодоступной горной местности. Девять человек погибли, а четверо получили травмы. Среди погибших - командир 8-го корпуса генерал-лейтенант Осман Ербаш.

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Ранее стало известно, что у берегов Турции затонул сухогруз “Арвин“, принадлежавший украинской компании. В составе экипажа были украинцы. 20 января пятеро спасенных украинских моряков прибыли в Одессу.