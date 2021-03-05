Украина откроет посольства в Гане, Чили и на Филиппинах

Об этом рассказал Дмитрий Кулеба.

Украина планирует открыть посольства в Гане, Чили и на Филиппинах. Об этом сегодня на брифинге рассказал министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, сообщает “РБК-Украина“.

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По его словам, Украина взяла курс на расширение своего представительства в Африке, и этому будет способствовать открытие посольства в Гане.

Кулеба также сказал, что нужно работать с Филиппинами, хотя эта страна “очень сложная“. Также полноценное украинское посольство появится в Чили.

Кроме того, Украина откроет свои генеральные консульства в Мумбаи (Индия) и Вроцлаве (Польша), а также консульство в Сигету-Мармацией (Румыния).

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Ранее стало известно, что умер Анатолий Зленко, который первым в независимой Украине возглавил министерство иностранных дел. Он скончался на 83-м году жизни.