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Украина откроет посольства в Гане, Чили и на Филиппинах

Комментариев: 2
Об этом рассказал Дмитрий Кулеба.
Дмитрий Кулеба
Дмитрий Кулеба
facebook.com/dmytro.kuleba

Украина планирует открыть посольства в Гане, Чили и на Филиппинах. Об этом сегодня на брифинге рассказал министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, сообщает “РБК-Украина“.

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По его словам, Украина взяла курс на расширение своего представительства в Африке, и этому будет способствовать открытие посольства в Гане.

Кулеба также сказал, что нужно работать с Филиппинами, хотя эта страна “очень сложная“. Также полноценное украинское посольство появится в Чили.

Кроме того, Украина откроет свои генеральные консульства в Мумбаи (Индия) и Вроцлаве (Польша), а также консульство в Сигету-Мармацией (Румыния).

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Ранее стало известно, что умер Анатолий Зленко, который первым в независимой Украине возглавил министерство иностранных дел. Он скончался на 83-м году жизни.

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Теги: Украина, посольство, Гана, Чили, Филиппины, Дмитрий Кулеба
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Комментариев (2)
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Свидома-Погань    05.03.2021, 10:34
Оценка:  -21
Свидома-Погань
минурасты вы уже поехали?)))
Свидома-Погань    05.03.2021, 10:27
Оценка:  -20
Свидома-Погань
И что бы по Безвизу туда гастарбайтеры))На вакцинацию Спутником. Слава Спутнику.
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