В Минздраве объяснили низкие темы COVID-вакцинации в Украине

Кампания иммунизации идет по плану, рассказал Максим Степанов.

В данный момент COVID-вакцину получили более 12,5 тыс украинцев. Но с каждым днем количество привитых людей будет увеличиваться. Глава Минздрава Максим Степанов объяснил, почему в Украине наблюдаются низкие темпы вакцинации. Его слова прозвучали в эфире “1+1“.

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Так, по словам министра, кампания иммунизации разворачивается каскадным способом. Это делается для того, чтобы не было ошибок. Для Минздрава важен не сам старт вакцинации, а весь процесс.

Степанов напомнил, что коллективный иммунитет от коронавируса появится в Украине тогда, когда вакцинируется 60% населения.

“Каждый день эта цифра (количество привитых) будет увеличиваться. Все идет полностью в соответствии с нашим планом“, – сказал он.

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Политик также отметил, что по состоянию на четверг, 4 марта, вакцину от COVID-19 получили более 12,5 тыс украинцев. В Минздраве считают, что это мало, потому проводят коммуникационную компанию, чтобы большее количество граждан захотели получить прививку.

Ранее сообщалось, что в Украине снова выявили более 10 тыс новых пациентов с коронавирусом.