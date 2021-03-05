“Работа ТКГ по Донбассу зашла в тупик”, - Гармаш

По словам представителя Трехсторонней контактной группы, Россия советует вести переговоры с ОРДЛО.

Работа ТКГ, как никогда, оказалась в тупике.

Читай также: Кравчук озвучил способ защитить Украину

Об этом заявил делегат ТКГ от Украины Сергей Гармаш в эфире телеканала Украина 24.

По его словам, Украина делает настойчивые попытки призвать Россию к диалогу. В свою очередь, РФ отправляет Украину к так называемой “второй стороне” – ОРДЛО. Тем самым Кремль демонстрирует, что якобы не является участником конфликта, а продолжает изображать посредника.

Гармаш считает, что на Донбассе возможна военная эскалация. При этом он подчеркнул, что полпред РФ Борис Грызлов уже заранее обвинил в провокации обострения Киев.

Те есть эскалация будет, с той стороны, но виноваты в ней мы, причем уже заранее. Судя по всему, будет, надеюсь, что краткосрочное, обострение на фронте. И оно будет направлено на то, чтобы запугать украинскую власть и западных партнеров, которые не хотят военной эскалации, и вынудить к переговорам с Донецком и Луганском напрямую, - отметил Сергей Гармаш.

Напомним, ранее мы писали, что на переговорах по Донбассу впервые выступили “эксперты“ из ОРДЛО.

