“Работа ТКГ по Донбассу зашла в тупик”, - Гармаш
Работа ТКГ, как никогда, оказалась в тупике.
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Об этом заявил делегат ТКГ от Украины Сергей Гармаш в эфире телеканала Украина 24.
По его словам, Украина делает настойчивые попытки призвать Россию к диалогу. В свою очередь, РФ отправляет Украину к так называемой “второй стороне” – ОРДЛО. Тем самым Кремль демонстрирует, что якобы не является участником конфликта, а продолжает изображать посредника.
Гармаш считает, что на Донбассе возможна военная эскалация. При этом он подчеркнул, что полпред РФ Борис Грызлов уже заранее обвинил в провокации обострения Киев.
Те есть эскалация будет, с той стороны, но виноваты в ней мы, причем уже заранее. Судя по всему, будет, надеюсь, что краткосрочное, обострение на фронте. И оно будет направлено на то, чтобы запугать украинскую власть и западных партнеров, которые не хотят военной эскалации, и вынудить к переговорам с Донецком и Луганском напрямую, - отметил Сергей Гармаш.
Напомним, ранее мы писали, что на переговорах по Донбассу впервые выступили “эксперты“ из ОРДЛО.