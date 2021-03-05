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“Работа ТКГ по Донбассу зашла в тупик”, - Гармаш

Комментариев: 1
По словам представителя Трехсторонней контактной группы, Россия советует вести переговоры с ОРДЛО.
Сергей Гармаш
Сергей Гармаш
facebook.com/sergiy.garmash

Работа ТКГ, как никогда, оказалась в тупике.

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Об этом заявил делегат ТКГ от Украины Сергей Гармаш в эфире телеканала Украина 24.

По его словам, Украина делает настойчивые попытки призвать Россию к диалогу. В свою очередь, РФ отправляет Украину к так называемой “второй стороне” – ОРДЛО. Тем самым Кремль демонстрирует, что якобы не является участником конфликта, а продолжает изображать посредника.

Гармаш считает, что на Донбассе возможна военная эскалация. При этом он подчеркнул, что полпред РФ Борис Грызлов уже заранее обвинил в провокации обострения Киев.

Те есть эскалация будет, с той стороны, но виноваты в ней мы, причем уже заранее. Судя по всему, будет, надеюсь, что краткосрочное, обострение на фронте. И оно будет направлено на то, чтобы запугать украинскую власть и западных партнеров, которые не хотят военной эскалации, и вынудить к переговорам с Донецком и Луганском напрямую, - отметил Сергей Гармаш.

Напомним, ранее мы писали, что на переговорах по Донбассу впервые выступили “эксперты“ из ОРДЛО.

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Теги: Донбасс, ООС, эскалация, РФ, россия
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Комментариев (1)
Vixerunt    05.03.2021, 11:05
Оценка:  +3
Vixerunt
Ну если рф не является участником конфликта и вообщ. не при делах так бомбите этих сепаров в днр с всех стволов. С террористами только так и поступают. Раша публично отказывается от этих земель и всё что с ним связано.
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