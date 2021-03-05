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Новый президентский рейтинг: За кого бы голосовали украинцы в марте

Комментариев: 5
Опрос провели 2-3 марта 2021 года.
Владимир Зеленский
Владимир Зеленский
president.gov.ua

В том случае, если б президентские выборы в Украине состоялись в начале марта 2021 года, то больше всего голосов получил бы Владимир Зеленский – 22,5%. Об этом свидетельствуют данные нового опроса Социологической группы “Рейтинг“.

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Нужно отметить, что в начале февраля действующего президента Украины в подобном опросе поддержали 21,2% украинцев, а в конце февраля - 23,1%.

14,6% украинцев в начале марта проголосовали бы за Петра Порошенко (в конце февраля - 14,4%), 11,6% - за Юрия Бойко (в конце февраля - 11,3%), а 11,1% - за Юлию Тимошенко (в конце февраля - 10,9% %).

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8% украинцев сейчас поддерживают Игоря Смешко, 6,6% - Владимира Гройсмана, 4,6% - Евгения Мураева, 4,4% - Олега Ляшко, а 4,2% - Дмитрия Разумкова,

Ранее опубликовали данные нового рейтинга политических партий. Оказалось, что если бы парламентские выборы прошли в ближайшее время, то в Верховную раду могли пройти четыре партии.

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Теги: выборы, президент, президентские выборы, Владимир Зеленский, опрос, рейтинг, Украина
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Комментариев (5)
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hope55    05.03.2021, 11:11
Оценка:  -23
hope55
идиоты(((
antonio111333    05.03.2021, 11:05
Оценка:  -23
antonio111333
точніше рейтинг ОБІЦЯЛЬНИКІВ
antonio111333    05.03.2021, 11:04
Оценка:  -23
antonio111333
більш схоже на спсок ЛУЗЕРІВ

одні ОБІЦЯЛЬНИКИ
ВосставшийИзБана    05.03.2021, 10:58
Оценка:  +4
ВосставшийИзБана
А в 2019 за артикля в первом туре проголосовало больше 30%. Почти в полтора раза.
парень_Киев_27    05.03.2021, 11:24
Оценка:  -22
парень_Киев_27
Логичный результат, ведь он идет по пути сахарного. Поддержку юго - востока он теряет.
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