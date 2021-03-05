Новый президентский рейтинг: За кого бы голосовали украинцы в марте

Опрос провели 2-3 марта 2021 года.

В том случае, если б президентские выборы в Украине состоялись в начале марта 2021 года, то больше всего голосов получил бы Владимир Зеленский – 22,5%. Об этом свидетельствуют данные нового опроса Социологической группы “Рейтинг“.

Читай также: Зеленский соболезнует в связи с гибелью военных в Турции

Нужно отметить, что в начале февраля действующего президента Украины в подобном опросе поддержали 21,2% украинцев, а в конце февраля - 23,1%.

14,6% украинцев в начале марта проголосовали бы за Петра Порошенко (в конце февраля - 14,4%), 11,6% - за Юрия Бойко (в конце февраля - 11,3%), а 11,1% - за Юлию Тимошенко (в конце февраля - 10,9% %).

Читай также: В Украине вновь выявили более 10 тысяч новых случаев COVID

8% украинцев сейчас поддерживают Игоря Смешко, 6,6% - Владимира Гройсмана, 4,6% - Евгения Мураева, 4,4% - Олега Ляшко, а 4,2% - Дмитрия Разумкова,

Ранее опубликовали данные нового рейтинга политических партий. Оказалось, что если бы парламентские выборы прошли в ближайшее время, то в Верховную раду могли пройти четыре партии.