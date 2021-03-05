Дмитрий Кулеба поддерживает идею легализации двойного гражданства.

Украинцам не разрешат двойное гражданство с Россией. Об этом не может быть и речь. Двойное гражданство могут разрешить с дружественными странами Евросоюза. Об этом рассказал глава МИД Дмитрий Кулеба на брифинге.

Читай также: “Работа ТКГ по Донбассу зашла в тупик”, - Гармаш

По словам политика, он поддерживает, чтобы в Украине разрешили иметь двойное гражданство. Но Россия будет исключением.

“Что вы увидели в решении СНБО? Вы увидели контуры позиции государства, которая должна быть отражена в законодательстве“, – сказал он.

Кулеба отметил, что власти планируют реализовать политику, состоящую из двух элементов. Так, гражданам могут разрешить двойное гражданство со странами Евросоюза, которые не угрожают стране и относятся к ней дружественно. Причем список государств будет изменяться.

Читай также: Пошутивший о Закарпатье премьер Словакии извинился перед украинцами

Согласно второму элементу, людям с двойным гражданством могут запретить работать на госдолжностях. Это необходимо для того, чтобы не допустить злоупотреблений, рассказал глава МИД.

Ранее сообщалось, что президент Владимир Зеленский издал указ о двойном гражданстве. Заняться вопросом должен будет Кабинет министров.