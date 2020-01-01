Ляшко рассказал, кому нельзя вакцинироваться препаратом CoviShield

Стали известны противопоказания к вакцине, которой прививают украинцев от коронавируса.

Препаратом CoviShield нельзя делать прививку, прежде всего, если есть чувствительность к его отдельным компонентам.

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Об этом рассказал главный санврач Украины Виктор Ляшко во время брифинга 5 марта.

Медик уточнил, что состав вакцины указан в инструкции, с ним нужно ознакомиться перед инъекцией. Также прививаться запрещено при сопутствующих заболеваниях, сопровождающихся высокой температурой и лихорадкой.

Небольшая температура от 37 до 37,5 не является противопоказанием, как и легкая простуда. Впрочем, все равно нужно проконсультироваться с врачом.

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Если у пациента слабый иммунитет, это может быть причиной для отказа от вакцинации. Но в каждом конкретном случае должен принимать решение медик.

Точно нельзя прививаться людям со сниженным количеством тромбоцитов и повышенной кровоточивостью. Также вакцинация препаратом CoviShield может быть небезопасна при нарушениях свертываемости крови.

Напомним, ранее мы писали, что МОЗ назвало количество привитых от коронавируса украинцев.

