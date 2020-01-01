Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Ляшко рассказал, кому нельзя вакцинироваться препаратом CoviShield

Комментариев: 0
Стали известны противопоказания к вакцине, которой прививают украинцев от коронавируса.
Виктор Ляшко
Виктор Ляшко
facebook.com/viktor.liashko/

Препаратом CoviShield нельзя делать прививку, прежде всего, если есть чувствительность к его отдельным компонентам.

Читай также: Ляшко объяснил, стоит ли бояться “британского“ штамма COVID

Об этом рассказал главный санврач Украины Виктор Ляшко во время брифинга 5 марта.

Медик уточнил, что состав вакцины указан в инструкции, с ним нужно ознакомиться перед инъекцией. Также прививаться запрещено при сопутствующих заболеваниях, сопровождающихся высокой температурой и лихорадкой.

Небольшая температура от 37 до 37,5 не является противопоказанием, как и легкая простуда. Впрочем, все равно нужно проконсультироваться с врачом.

Читай также: Вакцина AstraZeneca подходит людям старше 60 лет - Ляшко

Если у пациента слабый иммунитет, это может быть причиной для отказа от вакцинации. Но в каждом конкретном случае должен принимать решение медик.

Точно нельзя прививаться людям со сниженным количеством тромбоцитов и повышенной кровоточивостью. Также вакцинация препаратом CoviShield может быть небезопасна при нарушениях свертываемости крови.

Напомним, ранее мы писали, что МОЗ назвало количество привитых от коронавируса украинцев.

Поделись:
Теги: вакцинация, Ляшко, МОЗ, Минздрав, прививка от коронавируса
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь