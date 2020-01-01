Кулеба назвал "театром абсурда" ТКГ из-за позиции РФ

Россия пытается блокировать обсуждение важных вопросов.

Заседания Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе стали напоминать “театр абсурда“ из-за того, что Россия пытается любыми способами блокировать обсуждение важных вопросов. Такое заявление сделал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, сообщает “Интерфакс-Украина“.

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Он отметил, что РФ и приглашенные представители так называемых “ДНР“ и “ЛНР“ для того, чтобы затянуть, блокировать переговоры, прибегают к абсурдным аргументам, дискуссиям.

Министр подчеркнул, что украинская делегация в ТКГ по Донбассу пытается найти мирное решение конфликта на востоке страны, но этому мешает Россия и представители так называемых “ДНР“ и “ЛНР“. Поэтому он считает, что нужно постараться решить проблему деструктивной позиции “той стороны“.

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Кулеба сказал, что место проведения заседаний ТКГ не является проблемой.

Ранее глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук предложил перенести заседания из Беларуси в другую страну. Причина – Минск слишком зависим от Кремля.