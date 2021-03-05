Никакие аргументы не изменят мнение министра.

"Вы меня не убедите": Степанов объяснил отказ от российской вакцины УНИАН

В Украине не зарегистрируют российскую COVID-вакцину “Спутник V“. Отказ от препарата объяснил глава Минздрава Максим Степанов во время часа вопросов к правительству.

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Так, министр отметил, что российскую прививку в Украине не зарегистрируют “ни при каких обстоятельствах“.

Что касается других стран, которые все же решили закупить “Спутник V“, то РФ у них не забирала территории и не развязывала войну, добавил Степанов.

“И ни одним аргументом вы меня не убедите зарегистрировать эту вакцину“, – сказал он.

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Стоит отметить, что российскую вакцину начал изучать Европейский медицинский регулятор. После проверки он даст предварительную оценку. Исследование будут длиться до тех пор, пока будет доказана безопасность или опасность препарата.

Ранее сообщалось, что главный санврач страны Виктор Ляшко объяснил, кому нельзя вакцинироваться прививкой Covishield.