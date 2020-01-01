МИД Украины усиливает ответственность сотрудников и проверки

Причина – скандал с сотрудниками украинского посольства в Польше.

После скандала с сотрудниками украинского посольства в Польше, которых уличили в контрабанде валюты, золота и сигарет, МИД Украины усиливает ответственность за такие проступки, а также меры контроля. Об этом на брифинге сказал министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, сообщает “УНН“.

Читай также: Кулеба назвал "театром абсурда" ТКГ из-за позиции РФ

По его словам, изменятся правила использования дипломатических автобусов (пломбирование автобусов, трекинг передвижения, описание, что находится на борту автобуса).

Министр отметил, что будет повышена не только ответственность сотрудников украинского внешнеполитического ведомства за различные преступления, в том числе и за контрабанду, но и их непосредственных руководителей. Предполагается, что это поможет побороть коррупцию.

Читай также: Украина откроет посольства в Гане, Чили и на Филиппинах

Кулеба заявил, что в деле уволенных сотрудников украинского посольства в Польше его ведомство готово максимально помочь правоохранительным органам.

Напомним, что у двух сотрудников украинского посольства в Польше при пересечении границы нашли 140 тысяч долларов, 16 кг золота, а также партию сигарет на 1,5 млн грн. Оба сотрудника уволены.