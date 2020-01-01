В Украине могут “покраснеть” еще четыре области
Еще, как минимум, в четырех областях могут ужесточить карантин – в Винницкой, Николаевской, Львовской и на Закарпатье.
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Об этом рассказал глава МОЗ Максим Степанов в эфире ток-шоу Право на владу.
По данным министра, эти регионы первые в очереди на внесение в “красную зону”. Там ситуация с эпидемией коронавируса обострилась.
Винницкая область вызывает беспокойство по уровню госпитализации, я в этом убедился лично. Также в зоне риска - Николаевская область, - отметил Степанов.
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По данным министра, Львовщина, которая сейчас в “оранжевой” зоне карантина, тоже близка к “покраснению“. А хуже всего эпидемситуация в Закарпатье. Там больше всего заполнены койки, в том числе на 65% - подключенные к кислороду.
Степанов уточнил, что по динамике распространения инфекции Закарпатская область ближе всего к переходу в “красную” зону. Он также добавил, что намерен отправить кого-то из своих замов туда для проведения инспекции.
Сейчас “красный“ уровень эпидопасности объявлен в трех регионах - на Житомирщине, Прикарпатье и Буковине.
Напомним, ранее мы также писали, что Степанов пообещал врачам 23 тысячи гривен зарплаты.