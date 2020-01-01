В Украине могут “покраснеть” еще четыре области

Стало известно, где еще могут ввести усиленный карантин.

Еще, как минимум, в четырех областях могут ужесточить карантин – в Винницкой, Николаевской, Львовской и на Закарпатье.

Читай также: В Минздраве объяснили низкие темы COVID-вакцинации в Украине

Об этом рассказал глава МОЗ Максим Степанов в эфире ток-шоу Право на владу.

По данным министра, эти регионы первые в очереди на внесение в “красную зону”. Там ситуация с эпидемией коронавируса обострилась.

Винницкая область вызывает беспокойство по уровню госпитализации, я в этом убедился лично. Также в зоне риска - Николаевская область, - отметил Степанов.

Читай также: В Украине вновь выявили более 10 тысяч новых случаев COVID

По данным министра, Львовщина, которая сейчас в “оранжевой” зоне карантина, тоже близка к “покраснению“. А хуже всего эпидемситуация в Закарпатье. Там больше всего заполнены койки, в том числе на 65% - подключенные к кислороду.

Степанов уточнил, что по динамике распространения инфекции Закарпатская область ближе всего к переходу в “красную” зону. Он также добавил, что намерен отправить кого-то из своих замов туда для проведения инспекции.

Сейчас “красный“ уровень эпидопасности объявлен в трех регионах - на Житомирщине, Прикарпатье и Буковине.

Напомним, ранее мы также писали, что Степанов пообещал врачам 23 тысячи гривен зарплаты.

